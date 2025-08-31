東京・港区発のプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】から、人気の焼き菓子を詰め合わせた「アソートボックス」が2025年9月1日(月)より新発売されます。サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕と、フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕を一度に味わえる贅沢なラインナップ。大切な方へのギフトや、自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめの新商品です