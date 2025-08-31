¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¤Î¥É¥¤¥Ä¹Ô¤­¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎFW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÂÐ¤·¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥é¥Ã¥×¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¡¢6¡Á8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¤³¤Î¥Õ¥é¥àÀïÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë