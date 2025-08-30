チェルシーのFWが負傷により、離脱することになったようだ。プレミアリーグ第2節チェルシー対フラムの一戦は2-0で、ホームチームの勝利となった。チェルシーは前節ウェストハム戦に続いての白星となり、新シーズンのリーグ戦では無敗を継続している。一方で、CFとして先発したリアム・デラップが前半のうちに負傷交代。スプリントした際に太もも裏を抑えてピッチに座り込んでしまった。CFはニコラス・ジャクソンのバイエルン行きが