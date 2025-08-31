巨人の杉内俊哉投手コーチ（４４）が、３０日の阪神戦（甲子園）に先発し、５回途中３失点と精彩を欠いた井上温大投手（２４）に苦言を呈した。井上は初回に、３０打席連続無安打中だった先頭・近本にいきなり四球を与えるなど、不安定な立ち上がり。一死二塁から３番・森下に適時二塁打を浴び、先制点を献上した。さらに同点で迎えた５回にも再び近本に四球を与えて４安打３失点で降板。「先頭打者の四球は反省するところ。