◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節神戸１―０横浜ＦＭ（３０日・ノエビアスタジアム神戸）神戸が、ＭＦ武藤嘉紀の決勝ゴールで１点差の勝利をつかみ取った。古巣戦となったＤＦ永戸勝也は左ＳＢでスタメン。後半４５分まで出場した。永戸は、ＦＷジョルディクルークスと対峙（たいじ）し、守備からリズムを作った。クルークスと関わりながら攻め上がる谷村、宮内、植中ら、強力な攻撃陣を擁する相手を「前の選手たちで攻撃が