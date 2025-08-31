【ブンデスリーガ第2節】(ライン・ネッカー・アレーナ)ホッフェンハイム 1-3(前半0-2)フランクフルト<得点者>[ホ]グリシャ・プレメル(90分+1)[フ]堂安律2(17分、27分)、ジャン・ウズン(51分)<警告>[ホ]ウムト・トフムク(57分)、グリシャ・プレメル(82分)[フ]ファレス・シャイビ(45分)、ラスムス・クリステンセン(78分)、オーレリオ・ブタ(84分)観衆:30,150人├堂安律が全得点に絡む2ゴール1アシスト!! フランクフルト