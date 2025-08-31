¤­¤Î¤¦Ìë¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·úÊª¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë±ê¤È¹õ±ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ±Ø¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤Ï