[8.30 ブンデスリーガ第2節 ホッフェンハイム 1-3 フランクフルト]ブンデスリーガ第2節が30日に行われ、MF堂安律が所属するフランクフルトは敵地でホッフェンハイムに3-1で勝利した。堂安は右サイドハーフで先発出場し、全得点に絡む2ゴール1アシストを記録。後半33分までプレーした。試合は序盤から堂安の“独り舞台”。0-0の前半17分、ペナルティエリア手前右でMFヒューゴ・ラーションからボールを引き出すと、ワントラップ