£³£°Æü¡¢Å·ÄÅ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥·¥ã¥ê¥Õ»á¡ÊÁ°Îó±¦¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍÌÀÄ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î30Æü¡Û¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥·¥ã¥ê¥Õ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÃæ¹ñÅ·ÄÅ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡££³£°Æü¡¢Å·ÄÅ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥·¥ã¥ê¥Õ»á¡ÊÁ°Îó±¦¤«¤é£³¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«ÇîÞ¾¡Ë