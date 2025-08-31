¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï30Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¬Ãæ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£9·î3Æü¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯µ­Ç°¹Ô»ö¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç·Ù»¡¤Ê¤É¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥è´±Ë¼Ä¹´±¤¬Æ°²è¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£