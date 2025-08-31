ブンデスリーガ第2節が30日に行われ、ホッフェンハイムとフランクフルトが対戦した。ホッフェンハイムは16日に行われたDFBポカール1回戦でハンザ・ロストックを4−0で破ると、23日のブンデスリーガ開幕戦では一昨シーズンの王者であるレヴァークーゼンを2−1で下し、公式戦連勝スタートとなった。一方で、レヴァークーゼン戦で負傷交代した町田浩樹は左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガに見舞われ、今シーズン中の復帰が絶望的な