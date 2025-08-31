堂安律が所属するフランクフルトは現地８月30日、ブンデスリーガ第２節で町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムとアウェーで対戦した。開幕節のブレーメン戦（４−１）に続いて、堂安が４−２―３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは、17分に先制に成功する。敵陣ボックス手前の右寄りでパスを受けた堂安が反転から左足を振り抜き、鮮やかなミドルシュートをゴール左に突き刺した。さらにその10分後には、堂安