ボートレース下関の「ケーブルネット下関杯」が３０日、開幕した。三原司（３９＝福岡）は初日３Ｒで２コースから３着。５号艇の後半１１Ｒはピット離れで飛び出して２コースに進出し４着。コンビを組む３９号機は「足は割といい。出足が良くて押し感がある。直線は問題ない」と仕上がりは良好だ。前走大村で優出６着。２０１８年３月からつ以来のＶ戦進出だった。「最近はペラが合っている。どこに行っても同じような形で、