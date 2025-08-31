巨人・岸田行倫捕手（２８）が３０日の阪神戦（甲子園）に「４番・捕手」でスタメン出場。巨人軍第９６代目の４番打者となり、５回に同点タイムリー＆猛打賞の活躍を見せた。２回の先頭で入った第１打席では相手先発・高橋の３球目、スライダーを詰まりながらも中前へ運び、３回も二死一塁から右前打で走者を進めた。そして１点を追う５回一死一、二塁の場面では左翼線へ同点となる適時二塁打。この一打で猛打賞を記録するとと