【METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）】 8月31日23時 予約締切 12月 発送予定 価格：38,500円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD DRAGON SCALE サーバイン（白き秘宝）」の予約をプレミアムバンダイにて本日8月31日23時まで受け付けている。価格は38,500円。発送は12月の予定。 METAL BUILDシリーズより、「