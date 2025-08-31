◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節横浜ＦＣ０―０東京Ｖ（３０日・ニッパツ）横浜ＦＣはホームで東京Ｖと０―０で引き分けた。降格圏内の１９位と低迷する中、勝ち点差「９」の１４位東京Ｖとの重要な一戦。立ち上がりからＦＷルキアン、アダイウトン、ジョアンパウロの３トップを中心に押し込む場面を作る。前半終了間際には左サイドのアダイウトンの突破から連続攻撃でチャンスを作るも得点は奪えず、前半は０―０で折り返し