株式会社ニッセンが運営する「ニッセンリサーチ」による最新調査では、この夏のお出かけ予定について節約や猛暑を理由に控える人が増加傾向にあることが明らかに。さらに9割以上が猛暑対策に不安を感じているとの結果も出ています。そんな不安を少しでもやわらげてくれるのが、ニッセンのUVカット機能や接触冷感素材を採用した快適インナーや紫外線対策アイテム。夏のおしゃれと健康を守る必須グッズをご紹介します♪