◆バスケットボール・U18日清食品ブロックリーグ男子グループH瓊浦99―56川内、瓊浦83―66東福岡（23、24日、長崎・ハピネスアリーナ）U18日清食品トップリーグと並行して行われるブロックリーグで、地元長崎の瓊浦が2連勝と好発進した。3点シュートを放つ瓊浦の小畑那瑠主将（中央）Bリーグ1部（B1）長崎ヴェルカのホームコートでプレーするのは初めて。小畑那瑠主将（3年）は川内（鹿児島）戦を終え、「うれしかったし、