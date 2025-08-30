◇イングランド2部第4節QPR3―1チャールトン（2025年8月30日英国・ロンドン）イングランド2部QPRのMF斉藤光毅（24）が移籍発表後の初戦で今季初ゴールを決めた。ホームのチャールトン戦に1―1の後半14分から出場すると、同39分に自陣から約40メートルをドリブルで持ち上がってペナルティーエリア左に進入し、左足でゴール右隅に勝ち越し点を決めて3―1の今季初勝利に貢献した。斎藤は昨季ベルギー2部ロンメルからQPRに期