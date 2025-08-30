ＳＣＯモデル区を出発するＴＩＲ（国際道路輸送）車両。（青島＝新華社配信）【新華社青島8月30日】中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区（山東省青島市）は2018年に建設が発表されて以来、国際物流や貿易、投資の促進、経済貿易学院の設立などに注力し、国際経済・貿易協力における質の高いプラットフォームとして大きな成果を上げてきた。モデル区は陸・海・空・鉄道を網羅する交通ハブとしての優位性を生