1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯8·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç±º¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¥ÊÅìµþ¡×¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¾ÈÌÀ¡¢²»¶Á¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½÷À­¤¿¤Á¤¬Ì¾Êª¤Î¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¡×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÀð»Ò¤òÊÒ¼ê¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·½÷À­¤Î°áÁõ¤¬²á·ã¤À¤È·Ù»¡¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤ÈµÒÂ­¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¡£