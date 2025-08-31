自民党臨時総裁選の実施の是非を巡り、読売新聞社は国会議員と都道府県連の意向を調査した。３０日現在、実施に賛成する考えを示したのは１２８（国会議員１２０人、都道府県連８）で、反対の３３（同３２人、同１）を大きく上回った。実施には過半数１７２の賛成が必要で、５割近い「答えない・未定」の動向が焦点となる。自民党は９月２日の両院議員総会で参院選総括を取りまとめた後、党則６条４項に基づく臨時総裁選実施の