自民党臨時総裁選の実施の是非を巡り、読売新聞社が行った国会議員の意向調査では、政務三役で「賛成」の動きが広がっている実態が明らかになった。石破首相（党総裁）の下で昨年の衆院選以降、今年の東京都議選、参院選と大敗が続いており、中堅・若手を中心に立場を超えて、刷新を求める声が強まっている。「（選挙での）民意を正面から受け止め、党は生まれ変わらないといけない。組織として結果責任を明確にすべきだ」高