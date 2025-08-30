メルカリは、東横インが発行する無料宿泊券の出品を禁止した。無料宿泊券は東横インINNクラブカード会員に対して提供している、直接予約で10回の宿泊につき1回無料の特典といして獲得ができる。親族や友人へのプレゼントを企図したもので、営利目的での転売行為は禁止している。フリマサイトや金券ショップなどで売買されているケースがあり、この中には偽造されたものが含まれ、実際に被害に遭った人もいるといい、市中で売買を行