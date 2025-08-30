巨人・阿部慎之助監督（４６）が３０日の阪神戦（甲子園）で、岡本和真内野手（２９）を７年ぶりに３番起用した経緯を明かした。打線にメスを入れた。１６日の阪神戦（東京ドーム）で一軍復帰した岡本をここまで４番に据えていたが、この日は７年ぶりに「３番」に起用。代わって４番に岸田行倫理捕手（２８）を入れて巨人の「第９６代４番」に就任する形となった。阿部監督の起用に?新４番?は応えた。１点を追う５回には同点