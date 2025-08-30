【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領が発動した「相互関税」などの合法性が争われていた訴訟で、米連邦巡回区控訴裁判所は２９日、違法とした１審の決定を支持する判断を下した。関税措置の法的根拠とされた国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）について、「大統領令によって関税を課すことを認めていない」と指摘した。トランプ政権は連邦最高裁に上訴する方針だ。控訴裁の判事１１人のうち、７人が１審の決定を支持し