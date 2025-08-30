「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）阪神が接戦を制し、連敗を２で止めた。２年ぶりのリーグ優勝に向けたマジックナンバーを２つ減らして「９」。ついに一桁台に突入した。五回に熊谷が冷静に押し出し四球を選び、決勝点。リリーフ陣も踏ん張り１点差勝利し、藤川監督は「やっぱり頼りになる選手たち、それからファンの方々も含めていいゲームになったと思いますね」と振り返った。価値ある勝利の一方で、指揮官は一