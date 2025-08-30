THEMONSTERS¤Î¡Ö¿¹¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢½Å·Ä»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥á¥«É÷¥é¥Ö¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë