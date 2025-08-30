ºë¶Ì¡¦Çò²¬»Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¸á¸å4»þ¤´¤íÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¾å¤êµ×´îÇò²¬¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É4Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬³Û¤«¤é½Ð·ì¤·ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£