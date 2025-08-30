ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï30Æü¡¢ÃË½÷51¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤êµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Ë8ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ51¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ê°åÎÅµ¡´Ø¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢70Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¡¢10¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢39¿Í¤¬·Ú¾É¤Ç¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤äÎäË¼¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£