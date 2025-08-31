¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡Û(¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 2-0(Á°È¾1-0)¥Õ¥ë¥Ï¥à<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Á]¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í(45Ê¬+9)¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(56Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Á]¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É(38Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹(90Ê¬+3)[¥Õ]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó(73Ê¬)¡¢¥µ¥·¥ã¡¦¥ë¥­¥Ã¥Á(90Ê¬+6)