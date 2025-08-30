WurtSが、本日配信された＜YouTube Music Weekend 10.0＞にて11月26日に最新EP『デジタル・ラブ』をリリースすることを発表した。EPは全5曲でCD・デジタルでリリースされる。TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」、日本テレビ系ドラマ『恋は闇』主題歌「BEAT」に加えて、新曲群は7月に盟友PEOPLE 1、Chilli Beans.と共催したスリーマンイベント＜UPDATE＞でサプライズ披露されたコラボ曲「UPDATE feat.