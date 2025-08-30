¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊQPR¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀÆÆ£¸÷µ£¤¬¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥°¡ËÂè4Àá¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£QPR¤Ïº£µ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1Ê¬2ÇÔ¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊEFL¥«¥Ã¥×¡Ë1²óÀï¤Ç¤â¥×¥ê¥Þ¥¹¡¦¥¢¡¼¥¬¥¤¥ë¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ì¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Àá¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ