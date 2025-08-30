阪神は、３０日の巨人戦（甲子園）を３―２で制し、連敗は２でストップ。優勝マジックを９に減らした。「３番・右翼」でスタメン出場した森下翔太外野手（２５）が、キャリアハイに並ぶ７３打点目をマークした。０―０の初回、先頭の近本が四球で出塁し、中野が犠打を決めて一死二塁。好機で打席を迎えた虎の背番号１は、カウント３―１からＧ先発・井上の１４６キロの直球を弾き返した。打球はダイビングキャッチを試みた