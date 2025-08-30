バイエルンはチェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンの獲得で合意に達したようだ。30日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。チェルシーは今夏の移籍市場でも積極的な補強を展開。ブラジル代表FWジョアン・ペドロ、イングランド人FWリアム・デラップ、イングランド代表FWジェイミー・バイノー＝ギテンス、オランダ代表DFヨレル・ハトらを獲得する一方で、人員整理も進めており、イングランド代