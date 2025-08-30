ËÌ³¤Æ»·Ù»¡ËÜÉô30Æü¸á¸å2»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»ÔÄ«ÆüÄ®¤Ç¡Ö¿Í¤¬Àî¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢°ì½ï¤ËÄà¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤éÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÎÊÌ½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»ÔÄ«ÆüÄ®¡¢Ìµ¿¦ºû°æÂÙ¼£¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Äà¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½ð¤ÏÅ®¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»à°ø¤ä¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£