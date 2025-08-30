◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）巨人の岡本和真内野手が７年ぶりに３番で先発出場し、３打数２安打１四球だった。欠場した試合を除いて３２７試合連続で４番で先発してきた岡本は１８年の６月１日（京セラＤ）以来となる３番でのスタメン出場。初回１死一塁では遊ゴロ併殺に倒れたが、３回２死では遊撃への内野安打を放った。さらに５回２死一塁で四球を選んで４番・岸田の適時二塁打を呼び込むと、