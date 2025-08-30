◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）巨人のドラフト５位ルーキー・宮原駿介投手＝東海大静岡キャンパス＝が甲子園初登板し、１回１安打０封、３奪三振。「マジで緊張しました。ピッチャー（陣）の兼ね合いとかもあるんでしょうけど、あんないい場面で投げさせていただいて。経験という意味ではすごくよかったなと思います」と吹き出す汗をぬぐった。１点ビハインドの８回に登板し、中野、佐藤輝、小幡を