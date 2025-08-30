◆ロッテ6―4ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）ソフトバンクが痛恨の逆転負けを喫した。序盤から効果的に加点したが、先発の有原航平が6回に一挙4失点で逆転を許した。有原は6回5失点で8敗目。デーゲームで敗れた2位日本ハムとお付き合いする形となりゲーム差は1のまま。3点リードの6回。先発の有原は四球から3連打で無死満塁のピンチを招いた。1死を奪ったが、そこから3本の適時打と内野ゴロの間に4点を失い、逆転を許した