9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が30日、那覇市内の宿泊地で結団式を行った。今夏の甲子園で4強入りした山梨学院の横山悠捕手（3年）は代表に懸ける思いを明かした。「日本代表という立場でプレーさせていただける実感が湧いてきました。ここから世界一になるために開幕までの準備が大事になってくると思います」前日の29日に行われた沖縄電力との練習試合では「5番・捕手