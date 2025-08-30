「ウエスタン、阪神５−０くふうハヤテ」（３０日、レクザムボールパーク丸亀）阪神はくふうハヤテに快勝。先発の伊藤稜は今季最長の７回２安打８奪三振無失点の快投。打線は六回に原口の適時打などで５得点を挙げた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−伊藤稜は７回０封。「素晴らしかったな。最初からいつも飛ばしていけって話をしているけど、しっかり投げきった。非常にスピードがあって、コントロールも、変化