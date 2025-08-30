「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）広島は相手主砲への痛打が響き、連勝が５で止まった。先発・高橋は二回、自身４年ぶり安打となる２点適時二塁打を放ったが、直後に相手４番・村上にソロを浴びて１点差に詰め寄られた。続く三回に同点とされ、なおも２死三塁から再び村上にバックスクリーンへ勝ち越し２ラン。右肩の張りで離脱中の森下の代役で今季２試合目の先発に臨むも、３回６安打４失点で降板した。八回に