「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）巨人は競り負け、借金２。５位中日に３ゲーム差となり、ＣＳ争いが大混戦となった。打線は、これまで不動の４番だった岡本が１８年以来、７年ぶりに３番に座り、岸田が球団の第９６代となる４番を務める新打順で臨んだ。１点を追う二回、その４番・岸田が先頭で中前打。２死一、二塁となってリチャードの左前適時打で同点に追いついた。再び１点を追う展開となった五回２死一、二