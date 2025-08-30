阪神は３０日の巨人戦（甲子園）に３―２で競り勝ち、優勝マジックは「９」と歓喜の瞬間へ向けカウントダウン態勢に突入。今季最多となる４万２６４３人が球場に足を運ぶ中、週末の伝統の一戦を白星で飾った。虎先発の高橋は５回８安打２失点と、苦しみながらも最低限の投球内容でゲームメーク。６回以降は継投策に移行し、ドリス→及川→石井→岩崎ら自慢のブルペン陣が１点のリードを最後まで守り抜いた。今季の阪神の強さ