²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç·úÊª²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î30Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤Ü¤ó¤Ü¤ó¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄÅ¹¤·¤¿°û¿©Å¹¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£