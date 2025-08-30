¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç¥á¡¼¥¯ÂÎ¸³¤·¤¿¡È¸ø¼°¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñÎ¹´Ú¹ñÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ø¿©¡ÜÇã¤¤Êª¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¡¼¥¯ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö´é¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¹©Äø¤Ë¶Ã¤­¤Î