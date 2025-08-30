ライアン・ムーア騎手＝英国＝が右大腿骨の骨折のため、凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）を含む秋シーズンの競馬に騎乗できないことが８月３０日、分かった。英競馬メディアのレーシングポスト電子版が報じており、記事の中でエイダン・オブライエン調教師は「今後、数か月は欠場する見込み」と負傷の程度について話している。８月３０日にアイルランドのカラ競馬場で騎乗予定だったが