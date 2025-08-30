◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節神戸１―０横浜ＦＭ（３０日・ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１神戸がＭＦ武藤嘉紀のゴールで勝利をつかみ取った。今季は「腰椎椎間孔狭窄（きょうさく）」で約４か月の離脱を余儀なくされたが、復帰して見事に決勝点。４月６日の新潟戦（ノエスタ）以来、ＦＷ大迫勇也と同時でスタメン出場も果たした。０―０の前半３７分、エリキが右サイドを突破してエリア内へ。マイナスのクロスを入れると