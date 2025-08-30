眠っている間にだけ、私たちの脳内で発生する“夢”。実は、睡眠と同様にまだ多くの謎に包まれた現象なのです。夢の研究も行っている東京大学大学院理学系研究科睡眠生理学研究室教授・林悠さんに、気になることを聞いてみました。脳内で情報を作り出すなんとも不思議な現象夢は記憶の定着や発想力を養うのに役立つといわれるが、これらは想像の域を出ない説。林さんによると、夢はまだ科学的に解明されていないことだらけだという