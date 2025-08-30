現役時代、ブラックバーンやチェルシー、セルティックなどでプレイした元イングランド代表FWクリス・サットン氏はプレミアリーグ第3節の注目カード、リヴァプール対アーセナルの一戦を予想した。ここまで2試合を終えてお互い連勝を飾っているリヴァプールとアーセナル。この2チームは今シーズンもリーグタイトルをかけてしのぎを削り合うことが予想される。そんな2チームが第3節で早くも激突する。この試合がリヴァプールの本拠地